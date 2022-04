Χανιά

Άγιος Γεώργιος - Χανιά: Αναβίωσε το έθιμο της ευλογίας των αιγοπροβάτων (εικόνες)

Μετά από δυο χρόνια «παύσης» λόγω των μέτρων για τον κορoνοϊό, σήμερα η Αση Γωνιά γιορτάζει και τιμά δεόντως το έθιμο της ευλογίας των αιγοπροβάτων

Πλήθος κόσμου από νωρίς το πρωί επισκέπτεται την Αση Γωνιά στον Δήμο Αποκορώνου για να βιώσει ένα έθιμο οι ρίζες του οποίου χάνονται στα βάθη του χρόνου.

Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασή Γωνιάς , μες την συνδρομή του Δήμου Αποκορώνου, διοργανώνει ην αναβίωση του εθίμου της ευλογίας των αιγοπροβάτων, το άρμεγμά του γάλακτος το οποίο μοιράζεται στους προσκυνητές.

Η Αση Γωνιά στα όρια των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, έχει συνδεθεί με το έθιμο της ευλογίας των κοπαδιών την ημέρα του Αγίου Γεωργίου.

Οι βοσκοί της περιοχής συρρέουν με τα κοπάδια τους στην εκκλησία του Αϊ-Γιώργη του Γαλατά.

Η εκκλησία βρίσκεται πολύ κοντά στην πλατεία του χωριού κι είναι ιδιαίτερο το θέαμα των αιγοπροβάτων να έχουν περικυκλώσει τις προτομές του Βενιζέλου και του Γύπαρη περιμένοντας τη σειρά τους να κατέβουν στο εκκλησάκι.

Τα ζώα, στολισμένα με τα πιο μελωδικά "λέρια", μαντρώνονται στην “κούρτα” έξω από την εκκλησία κι αρμέγονται ένα-ένα. Στη συνέχεια το κοπάδι ευλογείται από τον ιερέα της εκκλησίας.

Ο Ασηγωνιώτης βοσκός, αυτή την ημέρα γιορτάζει μαζί με τα πρόβατά του και θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσει τον Άγιο Γεώργιο είναι, να φέρει τα πρόβατά του στην χάρη του, να διαθέσει το γάλα το οποίο θα αρμεχτεί στους προσκυνητές.

Το έθιμο έχει πολύ βαθιές ρίζες στον χρόνο. Γινόταν και στην Τουρκοκρατία και κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας , δηλαδή χάνεται στα βάθη των αιώνων και είναι παρήγορο ότι ο Ασηγωνιώτης βοσκός επιμένει και ζει σε αυτό τον δυσπρόσιτο αλλά φιλόξενο τόπο, διατηρώντας τις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου που βρήκε από τους προγόνους του.

Το γάλα από το άρμεγμα χύνεται σε ένα δοχείο απ’ όπου, μια ποσότητα άβραστη μοιράζεται στους επισκέπτες σε μπουκάλια, ενώ μια άλλη ποσότητα βράζεται σε καζάνια και επίσης δίδεται με ποτήρια σε όσους θέλουν να γευθούν αμέσως το αγνό γάλα από τα πρόβατα του χωριού.

Στην γιορτή συμμετέχουν όλες οι γενιές των Ασηγωνιωτών με τους πολλούς νέους να δίνουν την ξεχωριστή νότα στην τήρηση του εθίμου.

«Είναι ένα έθιμο που προσπαθούμε να το κρατήσουμε και εμείς ζωντανό καθώς αγαπάμε τον τόπο μας και σε αυτόν θέλουμε να ζήσουμε» λένε οι νέοι του χωριού που βοηθούν στην γιορτή.

Σε αρκετές χιλιάδες υπολογίζονται τα ζώα της περιοχής κι είναι αδιανόητο για κάποιον Ασηγωνιώτη βοσκό να μην φέρει τα πρόβατα του να ευλογηθούν τη μέρα αυτή.

Ακόμα κι οι βοσκοί που έχουν τα μαντριά τους πολύ μακριά από την περιοχή, αρμέγουν τα ζώα τους και φέρνουν το γάλα στον Άγιο.

πηγή: flashnews.gr

