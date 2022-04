Κοζάνη

Κοζάνη: Επισκέφτηκαν τάφους και τραγούδησαν συνοδεία ποντιακής λίρας (βίντεο)

Το ποντιακό ταφικό έθιμο, το οποίο διασώζεται από την αρχαιότητα και συνεχίζεται μέσα στη χριστιανική πίστη, αναβίωσε σήμερα Δευτέρα 25/4 στα Κοιμητήρια Δρεπάνου. Κάτοικοι του χωριού επισκέφτηκαν τους τάφους και τραγούδησαν συνοδεία ποντιακής λίρας. Το έθιμο συμβολίζει την επαφή της ψυχής των ζώντων με αυτής των νεκρών.

πηγή: kozan.gr

