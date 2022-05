Φλώρινα

Φλώρινα: βίαζε την ανήλικη κόρη του 3 φορές την εβδομάδα! (βίντεο)

Σύμφωνα με όσα είπε το κορίτσι, βίωνε έναν “εφιάλτη” για δύο χρόνια. Πως η ψυχολόγος του σχολείου συνέβαλε στην αποκάλυψη του δράματος.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε η δημοιογράφος η Χρυσάνθη Σπανδωνίδου, για την υπόθεση της Φλώρινας και τις αποκαλύψεις για τον βιασμό ανήλικης από τον πατέρα της.

Όπως ανέφερε, το κορίτσι θεωρούσε φυσιολογικό να έχει σεξουαλικές επαφές με τον πατέρα της κι αυτό προκύπτει καθώς δεν βρέθηκαν από τον ιατροδικαστή ίχνη αντίστασης.

Προσέθεσε πως σύμφωνα με το κορίτσι, ο βιασμός επαναλαμβανόταν 2 με 3 φορές κάθε εβδομάδα και γινόταν οπουδήποτε μπορούσαν να απομονωθούν πατέρας και κόρη, ακόμη και στον στάβλο, όπου δούλευε ως βοσκός ο 35χρονος άνδρας.

Εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών, που μίλησε στην εκπομπή, ανέφερε πως κλειδί για την αποκάλυψη της υπόθεσης ήταν η επαφή που είχε το κορίτσι με την ψυχολόγο του Γυμνασίου, στο οποίο άρχισε να φοιτά φέτος, καθώς είναι μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου.

Όπως σημείωσε, «επισκέφθηκε κάποια στιγμή την ψυχολόγο που πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα στην σχολική μονάδα. Οι συνάδελφοι είδαν ότι είναι μαζεμένο, προβληματισμένο και φοβισμένο το παιδί. Μίλησα εγώ μαζί του και μετά ζήτησα την βοήθεια των αρμοδίων και έτσι αρχίσαμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι».

«Το παιδί ήρθε σε εμάς φέτος, είναι παιδί πρώτης Γυμνασίου, δεν ξέρω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να πούμε μπράβο σε αυτό το παιδί που είχε το θάρρος να πει αυτά που είπε, εκμυστηρεύθηκε και «ανοίχτηκε» μετά από παρακολούθηση κάποιων ημερών, ώστε να πει κάποια πράγματα», επεσήμανε η εκπαιδευρικός.

Ο πατέρας της ανήλικης, βρίσκεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Φλώρινας, καθώς μόλις δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση φέρεται πως έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.

Η ανήλικη, η οποία παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο, απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενείται σε δομή πρόνοιας.

