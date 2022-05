Δωδεκανήσα

Ρόδος: Παιδόφιλος παγίδεψε 8χρονη στο Instagram

Στο τάμπλετ του παιδιού βρέθηκαν γυμνές φωτογραφίες που είχε στείλει σε άγνωστο πρόσωπο. Πως είχε αποκαλυφθεί πρόσφατα η δράση ενός άλλου 29χρονου παιδόφιλου με το ψευδώνυμο «Iliana».

Σοκάρει νέα υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα ένα 8χρονο κοριτσάκι στο τάμπλετ του οποίου βρέθηκαν γυμνές φωτογραφίες που είχε αποστείλει σε άγνωστο πρόσωπο σε λογαριασμό στο Instagram!

Οι γονείς του παιδιού έντρομοι έχουν προβεί ήδη σε καταγγελία ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία εντοπισμού του ηλεκτρονικού ίχνους του παιδόφιλου που παγίδεψε το ανυποψίαστο κοριτσάκι.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη αντίγραφα των συνομιλιών του παιδιού και των μηνυμάτων του ενώ ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η ηλικία και η εθνικότητα του δράστη.

Οι γονείς αναμένεται μάλιστα στις προσεχείς ημέρες να υποβάλουν δια του συνηγόρου τους κ. Γιώργου Κυπραίου δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σημειώνεται ότι από ανάλογη έρευνα είχε αποκαλυφθεί πρόσφατα το αρρωστημένο σχέδιο ενός 29χρονου παιδόφιλου που δρούσε μέσω του Instagram.

Το κόλπο που έστησε ο 29χρονος παιδόφιλος ήταν απλό: Δύο προφίλ στο Instagram με το γυναικείο όνομα «Iliana» και την ιδιότητα «μάνατζερ μοντέλων», μια αμοιβή 300 ευρώ σε όποιο κοριτσάκι τσιμπήσει το δόλωμα και στη συνέχεια ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, μέχρι το ανήλικο θύμα να υποκύψει και να στείλει βίντεο και φωτογραφίες για το υποτιθέμενο casting.

Από τον Ιούνιο που η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τον είχε «λοκάρει» οι αξιωματικοί εντόπισαν δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας μόλις 11,5 ετών να έχουν ενδώσει (οι γονείς τους έκαναν καταγγελίες και ξεκίνησε η έρευνα), όμως το πιο ανησυχητικό ήταν ότι το πρώτο κοριτσάκι δεχόταν αφόρητες πιέσεις και βρισκόταν ένα στάδιο πριν δεχτεί να τον συναντήσει από κοντά.

Ο «δράκος του Instagram» προδόθηκε από το παρελθόν του. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από τα αρχεία ότι ήταν παλιός τους γνώριμος αφού το 2017 είχε συλληφθεί και πάλι στη Λαμία για το ίδιο φρικτό αδίκημα.

Τα παιδάκια που βίωσαν την περιπέτεια με τον 29χρονο παιδόφιλο δεν κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις για να μην τραυματιστούν περαιτέρω από αυτή την επώδυνη διαδικασία, μίλησαν όμως οι γονείς τους.

Είπαν με λεπτομέρειες όσα έζησαν αυτούς τους μήνες βλέποντας την αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών τους, χωρίς όμως να μπορούν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που τα προβλημάτιζε και σιγά-σιγά τα μεταμόρφωνε σε διαδικτυακά υποχείρια της μάνατζερ «Iliana».

Μέχρι που έψαξαν στα προφίλ τους στο Instagram και κατάλαβαν τι ακριβώς παιζόταν. Όσο για τον ίδιο, με βλέμμα παγωμένο παραδέχτηκε τις αισχρές του πράξεις, είπε ότι μεταμορφώθηκε σε «Iliana» για να προσεγγίσει πιο εύκολα τα κοριτσάκια στα οποία είπε χαρακτηριστικά ότι «έχει ροπή» και στη συνέχεια ζήτησε να εξεταστεί από ψυχίατρο για να τον βοηθήσει, όπως είπε, να ξεπεράσει αυτό το αρρωστημένο πάθος.

Πηγή: dimokratiki.gr

