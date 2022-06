Δωδεκανήσα

Ρόδος: Προσαγωγές για την αιματηρή επίθεση σε μάντρα

Δύο άτομα προσήχθησαν, ενώ το θύμα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη αναπνοής παραμένει νοσηλευόμενος, σε κρίσιμη κατάσταση, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ο 43χρονος, που βρέθηκε σε κωματώδη κατάσταση με πολλαπλά και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι σε παράπηγμα εντός πρώην μάντρας σκραπ στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης ενώ σύμφωνα με πληροφορίες , οι δράστες της δολοφονικής επιθέσεως εις βάρος του 43χρονου δεν αποκλείεται να είναι και τρεις!

Σήμερα το πρωί προσήχθησαν και εξετάζονται δύο αθίγγανοι ως ύποπτοι.

Ο 43χρονος φέρει μια βαριά κάκωση στο κεφάλι από χτύπημα, ένα τραύμα πιθανότατα από μαχαίρι στην τραχηλική χώρα, θλάσεις στον πνεύμονα και πνευμοθώρακα πιθανότατα από χτύπημα από μαχαίρι και απαιτήθηκε να γίνει και παροχέτευση από τους θεράποντες ιατρούς αλλά και κάκωση σπονδύλου.

Από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη προέκυψε ότι φέρει πολλά τραύματα από διαφορετικά αντικείμενα και μάλιστα ορισμένα με τέτοια σφοδρότητα που οδηγούν σε έγκλημα από αδίστακτους που τον χτύπησαν με μίσος!

Πρόκειται για άτομο χωρίς ποινικό παρελθόν, που διέμενε σε μια παράγκα εντός ακινήτου ιδιοκτησίας του (εξ΄ αδιαιρέτου με τον πατέρα και τις αδελφές του), το οποίο είχε μισθώσει παλαιότερα σε ιδιοκτήτη μάντρας σκραπ.

Ο 43χρονος εργαζόταν ως φύλακας σε επιχείρηση πώλησης οικοδομικών υλικών και σύμφωνα με τις πληροφορίες το μόνο πρόβλημα και συνάμα πάθος του ήταν το αλκοόλ. Σύμφωνα με καταθέσεις που ελήφθησαν, μάλιστα ξεκινούσε καθημερινά να καταναλώνει μπύρες από τις πρωινές ώρες.

Από προχθές το μεσημέρι τέσσερις επιτελείς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έφτασαν στη Ρόδο από την Αθήνα και έλαβαν δείγματα DNA από τον τόπο του εγκλήματος ενώ με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου εξερεύνησαν την παράγκα και όλη την γύρω περιοχή.

Ελήφθη και εξετάζεται και υλικό από κάμερες παρακολούθησης παρακείμενων καταστημάτων.

