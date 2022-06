Βοιωτία

Βοιωτία: Τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου για οικονομικές διαφορές

Σοκαρισμένη η κοινωνία της Βοιωτίας, με τον 45χρονο που έπεσε νεκρός καθώς τον μαχαίρωσε 40χρονος για οικονομικές διαφορές.



Ένας 45χρονος έπεσε νεκρός καθώς τον μαχαίρωσε 40χρονος για οικονομικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μεσολαβούσε στους κατοίκους της περιοχής και έκλεινε τα μεροκάματα για τους συμπατριώτες του από το Πακιστάν. Οι δύο άνδρες συνεπλάκησαν για οικονομικής φύσεως διαφορές και ο 40χρονος πήρε ένα μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 45χρονο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία που έσπευσε στο σπίτι, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε το θύμα στο νοσοκομείο της Θήβας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο δράστης δεν είχε απομακρυνθεί από τον τόπο που εγκλήματος και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν λίγο αργότερα.

Με την δικογραφία που έχουν σχηματίσει σε βάρος του οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη.

Πηγή: tvstar.gr

