Θεσσαλονίκη: Γάλλος τραυμάτισε αστυνομικό και προκάλεσε φθορές σε περιπολικό

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 29χρονου Γάλλου, ο οποίος εξαγριώθηκε όταν οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες για φθορές σε πολυκατοικίες.

Με χειροπέδες κατέληξε ένας 29χρονος Γάλλος ο οποίος προκάλεσε φθορές σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα, αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του με αποτέλεσμα να τραυματίσει ελαφρά τον αστυνομικό της Άμεσης Δράσης που επιχείρησε να τον δεσμεύσει. Επιπλέον, προκάλεσε φθορές σε περιπολικό όχημα.

Κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, απλή σωματική βλάβη και φορά ξένης ιδιοκτησίας και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

