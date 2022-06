Σέρρες

Θεσσαλονίκη: Έριξε χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού (βίντεο)

Το «πρόσωπο» του καιρού έχει αλλάξει στη βόρεια Ελλάδα

Από χαλαζόπτωση συνοδεύτηκε η νεροποντή που έπληξε αρκετές περιοχές περιμετρικά της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πέμπτης.

Στην περιοχή της Ασσήρου το χαλάζι που έπεφτε είχε μέγεθος καρυδιού.

Δείτε βίντεο από την χαλαζόπτωση:

Το «πρόσωπο» του καιρού έχει αλλάξει στη βόρεια Ελλάδα και παρατηρούνται έντονα φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη αλλά και σε άλλες περιοχές.

Χαλάζι σε μέγεθος αυγού έπεσε για λίγα λεπτά σε περιοχή μεταξύ της Δράμας και των Σερρών, με τους κατοίκους να συγκρίνουν τα κομμάτια με τεμάχια φαγητού.

Το χαλάζι έπεσε για λίγα λεπτά στους πρόποδες του όρους Μενοικίου, ανάμεσα στη Δράμα και τις Σέρρες, και ήταν αρκετό για να προκαλέσει… εντύπωση στους κατοίκους από το μέγεθός του.

πηγή: thestival.gr





