Δωδεκανήσα

Ρόδος: καταγγελία για βιασμό έκανε 22χρονη τουρίστρια

Τι κατήγγειλε στις Αρχές η 22χρονη για το περιστατικό. Συνελήφθη ο 27χρονος.



Ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας οδηγήθηκε το απόγευμα της Τρίτης ένας 27χρονος Μαροκινός, κάτοικος Νορβηγίας, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, κατόπιν καταγγελίας μιας 22χρονης Φινλανδής.



Πιο συγκεριμένα, την 28η Ιουνίου 2022 η 22χρονη κατάγγειλε ότι τiς πρωϊνές ώρες της ίδιας ημέρας συνάντησε τον 27χρονο στην πιάτσα ταξί επί της οδού Ορφανίδου (περιοχή Ψαροπούλα), ότι την πλησίασε και προθυμοποιήθηκε να την συνοδεύσει στο ξενοδοχείο της, πληρώνοντας το αντίτιμο της διαδρομής του ταξί καθώς η ίδια δεν είχε μετρητά.

Eιδικότερα ισχυρίστηκε ότι περί ώραν 01.00 βγήκαν με δύο φίλες της σε μπαρ της οδού Ορφανίδου και αφού κατανάλωσαν μερικά ποτά θέλησε να φύγει και να επιστρέψει στο ξενοδοχείο της γιατί θυμήθηκε τον φίλο της και ότι η σχέση τους διέρχεται κρίση, με αποτέλεσμα να χάσει την διάθεση της για διασκέδαση. Στην πιάτσα των ταξί της είπαν ότι δέχονται μόνο μετρητά και εκείνη είχε μόνο κάρτα. Τότε την πλησίασε ο άγνωστος άνδρας και της μίλησε στα αγγλικά και του είπε ότι θέλει να πάει στο ξενοδοχείο της.

Της είπε ότι κι εκείνος μένει εκεί και στη διαδρομή σταμάτησαν σε ένα ATM και έκανε ανάληψη και ακολούθως μετέβησαν στο ξενοδοχείο. Φθάνοντας εκεί πήγαν, όπως είπε, στο δωμάτιό της και ο κατηγορούμενος, με την χρήση σωματικής βίας, πιάνοντας την από τον λαιμό, την έσπρωξε προς στο κρεβάτι, της κατέβασε το εσώρουχό και προέβη σε γενετήσιες πράξεις μαζί της.



Ξεκαθάρισε ότι δεν την έπιασε με έντονο τρόπο από τον λαιμό και περιγράφοντας το τι συνέβη επεσήμανε κατ’ επανάληψη ότι δεν θυμάται τι έγινε ακριβώς παρά μόνο ότι ήταν ξαπλωμένη και έκλαιγε. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι πάγωσε και ότι δεν κάλεσε κανέναν για βοήθεια.

Συμπληρωματικά, η φερόμενη ως θύμα περιέγραψε τον δράστη ως μέτριου αναστήματος, μελαχρινό με καταγωγή από το Μαρόκο, πλην όμως ομιλούσε την Νορβηγική. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν ένα εσώρουχο χρώματος λευκού, ένας στηθόδεσμος χρώματος λευκού, ένα φόρεμα χρώματος μαύρου προκειμένου να αποσταλούν στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για συγκριτικές εξετάσεις.

Ο κατηγορούμενος, δήλωσε ότι θα απολογηθεί ενώπιον της κ. Ανακρίτριας Ρόδου ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνείται τα όσα του αποδίδονται υποστηρίζοντας ότι ήλθε σε επαφή με την 22χρονη με την θέλησή της και μάλιστα τον χαιρέτησε όταν έφυγε από το ξενοδοχείο.