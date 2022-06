Δωδεκανήσα

Ρόδος: Τροχαίο - σοκ με έναν τραυματία (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες στη Ρόδο, έπειτα από σφοδρότατο τροχαίο.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας έξω από ξενοδοχείο στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης τραυματίστηκε ένας άνθρωπος.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται στις φωτογραφίες, όπου φαίνεται το αυτοκίνητο να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.





Πηγή: protiekdosi.news

