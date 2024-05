Αθλητικά

Πέθανε ο Σέζαρ Λουίς Μενότι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ένας θρύλος των ποδοσφαιρικών "πάγκων".

-

Tην τελευταία πνοή του, σε ηλικία 85 ετών, άφησε ο Σέζαρ Λουίς Μενότι, ο προπονητής που οδήγησε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αργεντινής στην κατάκτηση του τροπαίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1978, όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδία της χώρας (AFA).

Γεννημένος στο Ροζάριο, ο εκλιπών ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στη δεκαετία του 1960, ενώ στη συνέχεια άρχισε καριέρα προπονητή, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Αργεντινής με την Ουρακάν το 1973.

Ακολούθως ανέλαβε τα «ηνία» της εθνικής Αργεντινής, την οποία οδήγησε στην κορυφή του κόσμου το 1978.

Επίσης, είχε την τεχνική καθοδήγηση της «αλμπισελέστε» και στο Μουντιάλ του 1982 στην Ισπανία, όπου η Αργεντινή αποκλείστηκε στην δεύτερη φάση των ομίλων.

Fallecio Cesar Luis Menotti, un sabio del futbol; filosofo, erudito, pensante, inteligente, agradable, educado… no acabaria de enlistar cualidades.

Uno de mis maestros al que le aprendi mucho, sobretodo a ver y amar el futbol. Tuvimos largas platicas, compartimos Mundiales,… pic.twitter.com/LALqOVMTd3 — Jose Ramon Fernandez (@joserra_espn) May 5, 2024

Επίσης, κατέκτησε το 1983 με την Μπαρτσελόνα το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ισπανίας, καθώς και το Λιγκ Καπ Ισπανίας, μια διοργάνωση που σταμάτησε να διεξάγεται το 1986.