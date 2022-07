Άγιο Όρος

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική περιοχή στο Άγιο Όρος

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο ακρωτήριο Αράπης, στο Άγιο Όρος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί επίγεια αλλά και εναέρια μέσα.

