Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία “έπνιξε” τη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, λόγω της ξαφνικής νεροποντής.

Μικρής διάρκειας αλλά ισχυρής έντασης νεροποντή έπληξε το μεσημέρι τη Θεσσαλονίκη, όπου μέσα σε λίγα λεπτά το σκηνικό του καιρού άλλαξε άρδην θυμίζοντας φθινόπωρο.

Από τη βροχή δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δημιουργώντας δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών ενώ ο δυνατός άνεμος που φυσούσε "σήκωσε" αντικείμενα, μετακίνησε κάδους απορριμμάτων και προκάλεσε πτώσεις κλαδιών κι ενός δέντρου δίπλα στο πάρκο της Νέας Ελβετίας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε σε περισσότερες από δέκα περιπτώσεις να επέμβει σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια. Τα έντονα φαινόμενα υποχώρησαν με την επανεμφάνιση του ήλιου, αν και στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται νέες καταιγίδες, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Εικόνες, βίντεο: thestival.gr, theopinion.gr

