Φωτιά στην Κρήτη: μάχη με την πύρινη λαίλαπα και εκκενώσεις οικισμών (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που μαίνεται στο Ρέθυμνο.

Χωρίς σταματημό η προέλαση της φωτιάς που από νωρίς το μεσημέρι κατακαίει μία ευρύτατη περιοχή του δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Αυτή την ώρα εκκενώνονται τα χωριά Σαχτούρια, Κρύα Βρύση και 'Αγιος Γιώργης με εντολή που δόθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη και τους υπεύθυνους από την πλευρά της Πολιτικής Προστασίας. Τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις πτήσεις ,ε τη δύσης του ηλίου, και τώρα μόνο οι επίγειες δυνάμεις δίνουν αγώνα με αντίπαλο τους πέρα από τις φλόγες να έχουν και τις ριπές ανέμου οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάνε στα 70 χλμ την ώρα σύμφωνα και με το εθνικό αστεροσκοπείο.

Σε απόλυτη ετοιμότητα βρίσκονται το ΕΚΑΒ σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες με την πολιτική προστασία. Η φωτιά έχει περάσει εδώ και ώρες την επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Ρέθυμνο στην Αγία Γαλήνη με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα πύρινο μέτωπο χιλιομέτρων μεταξύ των χωριών Ορνές, Κρύα Βρύση, Σαχτούρια και Μέλαμπες. Η ατμόσφαιρα στα νότια του Ρεθύμνου, Πλακιάς, Ροδάκινο, Αγία Γαλήνη είναι αποπνικτική από τους καπνούς ενώ υπάρχει μεγάλη κινητικότητα των κτηνοτρόφων με στόχο να μεταφέρουν τα αιγοπρόβατά τους σε ασφαλείς περιοχές ώστε να μην κινδυνεύουν κυρίως από τους καπνούς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς με νέα περιφερειακές δυνάμεις ενώ ΟΤΑ, ερυθρός σταυρός και πεζοπόρα τμήματα εθελοντών δίνουν έναν μεγάλο αγώνα για να προστατέψουν περιουσίες αποκόπτοντας όσο αυτό είναι δυνατό την προέλαση της φωτιάς.

