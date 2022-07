Αρτα

Άρτα: ηλικιωμένη λιποθύμησε στη μέση του δρόμου και την λήστεψαν!

Το απίστευτο περιστατικό, συνέβη σε δρόμο της Άρτας, όταν η ηλικιωμένη εχασε τις αισθήσεις της.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της στη μέση του δρόμου στην Άρτα.

Αυτό, δεν απέτρεψε βέβαια μία γυναίκα 25 ετών, η οποία προσποιούμενη ότι έτρεξε να τη βοηθήσει την λήστεψε!

Πιο συγκεκριμένα, η 82χρονη από την κούραση και την ζέστη έχασε τις αισθήσεις της. Η 25χρονη έτρεξε δήθεν να την βοηθήσει… Η νεαρή όμως, αντί να συνδράμει, άνοιξε την τσάντα της λιπόθυμης γυναίκας και της πήρε τα δύο πορτοφόλια που είχε με το ποσό των 80 ευρώ.

Η κλοπή εξιχνιάστηκε άμεσα καθώς η ηλικιωμένη μόλις συνήλθε ενημέρωσε την αστυνομία και αστυνομικοί της Ασφάλειας προχώρησαν στην ταυτοποίηση της ημεδαπής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελία.

Πηγή: epiruspost.gr

