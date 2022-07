Αρτα

Άρτα: Μεγάλη ποσότητα κάνναβης σε μπλόκο στην Ιονία (εικόνες)

Τεράστια ποσότητα ινδικής κάνναβης για να χωρέσει σε ένα αυτοκίνητο, μετέφεραν δύο άνδρες που συνελήφθησαν.

Την διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, 128,5 κιλών ινδικής κάνναβης, απέτρεψαν με μπλόκο στην Ιονία Οδό, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Άρτας, ενώ συνελήφθησαν δύο Αλβανοί.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για εισαγωγή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών, πλαστογραφία πιστοποιητικών και παράνομη επανείσοδο στη χώρα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών και ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν επί της Ιόνιας Οδού και ακινητοποίησαν για έλεγχο, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 128,5 κιλών.

Επιπλέον, ο ένας από τους συλληφθέντες κατείχε πλαστό ελληνικό δελτίο ταυτότητας, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Τα ναρκωτικά, το αυτοκίνητο και η πλαστή ταυτότητα κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

