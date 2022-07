Ηράκλειο

Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη ζωή του έχασε ένας άνδρας που επέβαινε σε όχημα που προσέκρουσε σε κολώνα, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στον κόμβο Αλικαρνασσού στο ρεύμα από αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» προς Ηράκλειο, κάτω από την γέφυρα.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, για άγνωστους λόγους και προσέκρουσε στην κολώνα γέφυρας, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός ατόμου και το σοβαρό τραυματισμό ακόμα δύο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η αστυνομία του ΒΟΑΚ, όχημα της Πυροσβεστικής, όπως και η τροχαία.

Στο σημείο κλήθηκε και η ΕΜΑΚ καθώς υπήρξε εγκλωβισμός.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καστελλόριζο: “κλειστόν” στο αεροδρόμιο, λόγω ασθένειας του υπαλλήλου

Κλήρωση Conference League: Οι επόμενοι αντίπαλοι για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη

Πάτρα - “Άγιος Ανδρέας”: καταθέσεις για τον θάνατο του 49χρονου