Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Ένοχος ο ιερέας για βιασμούς ανηλίκων - Η ποινή που του επιβλήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον ιερέα για όλες τις κατηγορίες που τον βάραιναν. Αναμένεται να καταθέσει έφεση.



Βαρύς πέλεκυς της δικαιοσύνης έπεσε στον 50χρονο ιερέα απο το Αγρινίο για τα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε σε βάρος ανηλίκων κοριτσιών.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η ενοχή του, για όλες τις κατηγορίες που τον βάραιναν.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε: Ένοχος για 6 βίντεο παιδικής πορνογραφίας, ένοχος για βιασμό κατά συρροή, ένοχος για ασέλγεια κατά συρροή και εξακολούθηση.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι 27 χρόνια κάθειρξη, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα.

Ο ιερέας επιστρέφει στις φυλακές όπου θα περάσει πλέον ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.

Από την ποινή, είναι εκτιτέα τα 20 έτη, αφαιρουμένου ενός έτους που ήταν προφυλακισμένος.

Σύμφωνα με το lefkadapress.gr, το δικαστήριο, διαβιβάζει τη δικογραφία στο Εφετείο του Αγρινίου για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών των δύο μανάδων των κοριτσιών που υπέστησαν τα παραπάνω από τον ιερέα καθώς και του ίδιου για την περίπτωση ακόμη δυο κοριτσιών που κατέθεσαν ως μάρτυρες και δεν έχουν κάνει μήνυση.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Ισπανία: τρένο περνά μέσα από τις φλόγες (βίντεο)

Χαλκιδική - Αδελφός αγνοούμενου: Η οικογένεια μου δεν μπορεί να το αντέξει άλλο

Τρίκαλα: Ετοιμόγεννη δεν πρόλαβε να φτάσει στο μαιευτήριο και γέννησε στο αυτοκίνητο!