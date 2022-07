Έβρος

Φωτιά στην Δαδιά: Μάχη με τις φλόγες για 7η ημέρα

Tιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να οριοθετήσουν την φωτιά. Ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού και από αέρος.



Για έβδομη συνεχόμενη μέρα, η φωτιά στον Έβρο συνεχίζει να καίει μέσα στο δάσος της Δαδιάς, το μοναδικό οικοσύστημα μίας από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Στο νοτιοδυτικό μέτωπο, παρά τον καπνό, επιχειρούν 7 ελικόπτερα και συγκεκριμένα, 2 Erickson, 2 AB214, 2 Mi8 και ένα συντονιστικό ΒΚ117.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης δούλευαν όλο το βράδυ στο νοτιοδυτικό μέτωπο. Οι Πυροσβέστες με το Δασαρχείο Σουφλίου, δουλεύουν με τους υλοτόμους και τα μηχανήματα στο νοτιοδυτικό τμήμα, τόσο στη διαπλάτυνση του ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς τις κεραίες της ΕΡΤ όσο και στη διάνοιξη επιπλέον αντιπυρικών ζωνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδουν τα χωματουργικά στον άξονα όπου προσπαθούν να κόψουν την πορεία της φωτιάς. Το έργο των πυροσβεστών δυσκολεύει και η αναστροφή της θερμοκρασίας, καθώς δημιουργεί έντονη ομίχλη.

Πληροφορίες από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για συγκρατημένη αισιοδοξία για περιορισμό του πύρινου μετώπου.

Σύμφωνα με τον εκτελώντα καθήκοντα διευθυντή Δασών, Πέτρο Ανθόπουλο, τα πεζοπόρα τμήματα περιόρισαν σημαντικά τη φωτιά που κατευθύνονταν βόρεια από τις κεραίες της ΕΡΤ, περιοχή στην οποία βρίσκεται και η αποικία του Μαυρόγυπα.

Στην περιοχή επιχειρούν πάνω από 320 πυροσβέστες, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, εθελοντές αλλά και οι υλοτόμοι που εργάζονται για τη δημιουργία μιας νέας μεγάλης αντιπυρικής ζώνης για να κόψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς το πυροφυλάκιο της Λευκίμμης.

