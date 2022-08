Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Τροχαίο με μετανάστες – Τρεις διασωληνωμένοι (εικόνες)

Ο διακινητής - οδηγός του οχήματος προσπάθησε να ξεφύγει από αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.



Τροχαίο ατύχημα κατά τη μεταφορά μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα, σημειώθηκε αργά το μεσημέρι στο Πέταλο του Πέπλου στον Έβρο.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο διακινητής-οδηγός τού οχήματος στο οποίο επέβαιναν στη θέα αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί σε αγροτεμάχιο.





Τα δέκα άτομα που επέβαιναν στο όχημα, διακομίσθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Τρεις εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Φωτογραφίες: e-evros.gr

