Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: πέθανε οδηγός που υπέστη ανακοπή καρδιάς πάνω στην μηχανή του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγωδία συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν ο 54χρονος μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο το μεσημέρι της Πέμπτης έφυγε από τη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες να του σώσουν τη ζωή, ο άνδρας, υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε.

Ο 54χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, αναβάτης της μηχανής συγκρούστηκε με ΙΧ και έπεσε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η μηχανή ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο και κινητή μονάδα. Διασωλήνωσαν τον τραυματία, μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στίβος - Φραντζεσκάκης: έκτος με ρεκόρ στην σφυροβολία

Γιώργος Μάγκας - Τζούλη Μάγκα: Τηλεφωνούσαν τα παιδιά μας και ρωτούσαν αν πέθανε ο πατέρας τους (βίντεο)

Κορονοϊός - Παρασκευής: Όσοι γυρίζουν από διακοπές να μην συναντούν ηλικιωμένους