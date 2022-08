Φωκίδα

Φωτιά στην Ιτέα

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο, που άρπαξε φωτιά στο δρόμο!

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρύγιαλος της Ιτέας στην Φωκίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά προκλήθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο, που άρπαξε φωτιά στο δρόμο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε πλαγιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, αλλά επειδή το έδαφος είναι επικλινές κινητοποιήθηκαν και 5 αεροσκάφη, που έκαναν ρίψεις νερού μέχρι πριν πέσει η νύχτα.

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 7 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου και υδροφόρων ΟΤΑ.

