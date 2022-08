Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Όστρακα ακατάλληλα προς βρώση θα “γέμιζε” η αγορά (εικόνες)

Δεκάδες σακιά με μαλάκια βρήκαν και κατέσχεσαν τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης.



Στη σύλληψη ενός 52χρονου προέβησαν, πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αλεξανδρούπολης, για κατοχή και μεταφορά με σκοπό την πώληση - εμπορία οστράκων του είδους «ΑΧΙΒΑΔΑ».

Συγκεκριμένα, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης στελεχών της οικείας Λιμενικής Αρχής, εντοπίστηκε ο 52χρονος, στον λιμενίσκο Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, να έχει φορτώσει σε Ε.Ι.Χ. όχημα, σάκους με όστρακα. Εν συνεχεία το Ε.Ι.Χ. όχημα οδηγήθηκε στην ιχθυόσκαλα Αλεξανδρούπολης, για περαιτέρω έλεγχο – ζύγιση της ποσότητας των οστράκων.

Κατόπιν ζύγισης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 30 σακιά δίθυρων μαλακίων του είδους αχιβάδα (Ruditapes Decussatus), συνολικού βάρους 478 κιλών, εκ των οποίων τα 340 κιλά, υπολειπομένων διαστάσεων (από 3,4 εκ. έως 4,3 εκ. κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 4,5 εκ.), ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Επιπροσθέτως, για τα ανωτέρω αλιεύματα δεν υπήρχαν τα προβλεπόμενα έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευση τους και δεν υπήρχε η προβλεπόμενη επισήμανση σε αυτά, ενώ απαγορεύεται η αλίευση του εν λόγω είδους από τον μήνα Απρίλιο έως τον μήνα Οκτώβριο.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το Ε.Ι.Χ. όχημα καθώς και η εν λόγω ποσότητα οστράκων, η οποία πρόκειται να καταστραφεί.

