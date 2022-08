Ηράκλειο

Χερσόνησος: Ολλανδοί “έπαιξαν” άγριο ξύλο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στην Χερσόνησο, όπου ομάδες νεαρών ενεπλάκησαν σε καβγά. Ο ένας μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο.

Άγριες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στην Χερσόνησο τα ξημερώματα της Πέμπτης 25 Αυγούστου, όταν έξι άτομα ενεπλάκησαν σε καυγά με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καυγάς ξεκίνησε μεταξύ των τεσσάρων, υπό άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής, τριών ατόμων 19 ετών και ενός 18χρονου, με καταγωγή από την Ολλανδία.

Δύο επίσης Ολλανδοί, ένας 19χρονος και ένας 27χρονος, είδαν το περιστατικό και πήγαν να τους χωρίσουν, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να χτυπήσουν και εκείνους.

Ο 27χρονος μετά την συμπλοκή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο ΠΑΓΝΗ, με ελαφρά τραύματα στο πόδι.

Μετά από έρευνες η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε την παρέα των τεσσάρων Ολλανδών.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Ολλανδών τουριστών:

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Η επίθεση από την πρώην σύζυγο... τον έστειλε στο νοσοκομείο

Αίγινα: Έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό - Συνελήφθη 7 χρόνια μετά (εικόνες)

Άγιος Φανούριος: Τι συμβολίζει η φανουρόπιτα