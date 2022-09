Καβάλα

Kαβάλα: Προσπάθησε να μπει σε αεροπλάνο με 8 μαχαίρια! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.



Oχτώ αναδιπλούμενα μαχαίρια είχε πάνω του ένας αλλοδαπός, ο οποίος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό τη Γερμανία.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν, χθες, στον αερολιμένα Καβάλας, κατάσχεσαν τα μαχαίρια που είχε πάνω του και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Την προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Καβάλας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναίκα κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της (εικόνες)

Κάρολος: Η οργή του βασιλιά στην τελετή ανακήρυξης (εικόνες)

ΔΕΘ - ΑΝΤ1: παρασκήνια από το δελτίο του Σαββάτου με την Ρίτσα Μπιζόγλη (βίντεο)