Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Υπό έλεγχο το μέτωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τους ισχυρούς ανέμους, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, απειλώντας κατοικημένες περιοχές με βίλες και ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Υπό έλεγχο τέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη, πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκάλα Κεφαλονιάς.

Από τους ισχυρούς ανέμους, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, απειλώντας κατοικημένες περιοχές με βίλες και ξενοδοχειακό συγκρότημα. Όμως, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και εθελοντών, ο κίνδυνος απομακρύνθηκε.

Στο σημείο επιχειρούσαν όλο το βράδυ 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα, ενώ έφθασαν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βραζιλία: Κορμοί δέντρων έπεσαν από νταλίκα και συνέθλιψαν αυτοκίνητο

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και νεφώσεις την Τρίτη

Eurobasket - Αντετοκούνμπο: Το μήνυμά του για τον αγώνα με την Γερμανία