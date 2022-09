Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά (εικόνες)

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και μαίνεται κοντά σε ξενοδοχεία κι επιχειρήσεις.

Αναστάτωση επικρατεί στο νησί της Κεφαλονιάς, μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας, στην περιοχή Σκάλα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με το kefaloniapress.gr, η φωτιά μαίνεται κοντά σε ξενοδοχεία κι επιχειρήσεις, με τον αέρα δυστυχώς να είναι δυνατός και να δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην περιοχή επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 οχήματα.

