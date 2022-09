Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Εμβολιασμός με επικαιροποιημένες δόσεις για τις μεταλλάξεις

Ποιες ομάδες πληθυσμού πρέπει κατά προτεραιότητα να εμβολιαστούν. Τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους ή όσους δεν έχουν κάνει όλες τις δόσεις απο το αρχικό εμβόλιο.

«Η περιορισμένη διάρκεια της ανοσίας και η διαρκής εμφάνιση μεταλλάξεων υπαγόρευσαν την ανάγκη παρασκευής εμβολίων προσαρμοσμένων στα νέα στελέχη», επεσήμανε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμοβλιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, στην διάρκεια ενημέρωσης για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού.

Η κ. Θεοδωρίδου επεσήμανε ότι «την 1η Σεπτεμβρίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε δύο διδύναμα εμβόλια, της Pfizer και της Moderna. Η έγκριση στοχεύει να οργανωθούν έγκαιρα οι εκστρατείες εμβολιασμού των χωρών, ενόψει του φθινοπώρου».

«Τα εμβόλια αυτά είναι προσαρμοσμένη έκδοση των αρχικών εμβολίων, ώστε να καλύπτουν και την μετάλλαξη Όμικρον1. Στόχος είναι η αύξηση της ανοσίας και είναι αποτελεσματικότερα ως προς την αντιμετώπιση των παραλλαγών Όμικρον1, Όμικρον2 και Όμικρον5», είπε η κ. Θεοδωρίδου.

Όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων:

Οι παρενέργειες είναι ανάλογες με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια, ειναι δηλαδή ήπιες και μικρής χρονικής διάρκειας.

είναι ανάλογες με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια, ειναι δηλαδή ήπιες και μικρής χρονικής διάρκειας. Τα εμβόλια σύμφωνα με τον EMA μπορούν να χορηγηθούν από την ηλικία των 12 ετών και άνω και οι συστάσεις πλέον προσαρμόζονται από κάθε χώρα

και οι συστάσεις πλέον προσαρμόζονται από κάθε χώρα Αυτά τα επικαιροποιημένα εμβόλια προορίζονται μόνο για αναμνηστική δόση, δηλαδή μετά από δύο δόσεις για τα υγιή άτομα και τρείς δόσεις για τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ανεξάρτητα από το είδος του εμβολίου το οποίο έχει γίνει αρχικώς

δηλαδή μετά από δύο δόσεις για τα υγιή άτομα και τρείς δόσεις για τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ανεξάρτητα από το είδος του εμβολίου το οποίο έχει γίνει αρχικώς Σε όσους είναι μερικώς εμβολιασμένοι ή ανεμβολίαστοι, θα συμπληρώνεται ο εμβολιασμός με το κλασσικό εμβόλιο.

Τα επικαιροποιημένα εμβόλια χορηγούνται σε διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μετά την νόσηση ή από την τελευταία δόση του εμβολίου

Τόνισε ακόμη πως προτεραιότητα για τον εμβολιασμό έχουν τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, αναφέροντας πως μεταξύ αυτών, είναι:

Όλα τα άτομα άνω των 60 ετών

Άτομα 12-15 ετών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, μετά και από σύσταση των γιατρών τους

Άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή χρόνιων νοσημάτων

Επαγγελματίες υγείας

Άτομα που διαμένουν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα

Φροντιστές ατόμων που πάσχουν από νοσήματα με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τον κορονοϊό.

«Σύντομα θα υπάρχουν και άλλα εμβόλια που θα καλύπτουν κι άλλες παραλλαγές ή άλλου τύπου εμβόλια. Αυτό που περιμένουμε από την ύπαρξη πολλών τύπων εμβολίων, είναι ουσιαστικά η μείωση της μεταδοτικότητας των νέων παραλλαγών. Ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ανοσίας», είπε η κ. Θεοδωρίδου. Τόνισε πως «Ο έγκαιρος εμβολιασμός είναι σημαντικότερος από τον τύπο του εμβολίου που θα χρησιμοποιηθεί». Έκκληση για το εμβόλιο της γρίπης «Μαζί με τον προγραμματισμό για τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό δεν πρέπει να αμελήσουμε ή να αναβάλλουμε τον εμβολιασμό για την γρίπη, που είναι τόσο σημαντικός για την προστασία σημαντικών ομάδων του πληθυσμού μας», είπε η κ. Θεοδωρίδου. Αργότερα, απαντώντας σε ερωτήματα σημείωσε ότι οι πολίτες θα πρέπει να δρομολογήσουν άμεσα και τον αντιγριπικό εμβολίασμό, ώστε να γίνει το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς για να επιτευχθεί η ανοσοποίηση απαιτούνται και δύο εβδομάδες και έτσι ο χρόνος θα έχει παρέλθει σημαντικά και τα κρούσματα θα έχουν αρχίσει να αυξάνονται.