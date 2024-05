Life

Βρετανία: Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο

Ποιους λόγους φέρεται να επικαέστηκε ο βασιλιάς Κάρολος και έτσι δεν θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι, δεν θα συναντηθεί με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Βρετανία, καθώς είναι "πολύ βεβαρυμένο το ρόγραμμα του μονάρχη".

Ο Δούκας του Σάσεξ, έφτασε στην Βρετανία σήμερα για την 10η επέτειο των “Invictus Games” που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη,

Ο εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε σύμφωνα με το δημοσίευμα της “Daily Mail” πως “Σε απάντηση στις πολλές και συνεχείς εικασίες για το εάν ο Δούκας θα συναντηθεί ή όχι με τον πατέρα του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, δυστυχώς δεν θα είναι δυνατό λόγω του πλήρους προγράμματος της Αυτού Μεγαλειότητας. Ο Δούκας φυσικά κατανοεί τις δεσμεύσεις του πατέρα του και τις διάφορες άλλες προτεραιότητες, ελπίζοντας να τον δει σύντομα”.

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν αναμένεται να δει ούτε τον αδερφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να λείπει από το Λονδίνο Πέμπτη και Παρασκευή αλλά και την Κέιτ Μίντλετον η οποία συνεχίζει την θεραπεία της για τον καρκίνο.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου είχε επιστρέψει στη Βρετανία για συγκεκριμένες περιστάσεις από τότε που εκείνος και η Αμερικανίδα σύζυγός του Μέγκαν αποσύρθηκαν από τα επίσημα βασιλικά καθήκοντά τους το 2020 και μετακόμισαν στο Λος Άντζελες, όπου ζουν με τα δύο παιδιά τους.

Έκτοτε αποξενώθηκαν από την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια και ο Χάρι λέγεται ότι μετά βίας μιλάει με τον μεγαλύτερο αδελφό του, διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Το τελευταίο ταξίδι του Χάρι, που έγινε γνωστό, ήταν τον Φεβρουάριο όταν επισκέφθηκε τη Βρετανία για να δει τον πατέρα του, σε μια σύντομη συνάντηση, αφότου το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ο 75χρονος βασιλιάς διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο Κάρολος επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντά του την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από τότε που διαγνώστηκε για μια αδιευκρίνιστη μορφή καρκίνου.

Σήμερα, ο Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, παρέστη σε μια σειρά συναντήσεων που συνδέονται με τα Invictus Games.

Αφότου φύγει από τη Βρετανία, θα επισκεφθεί μαζί με τη σύζυγό του Μέγκαν τη Νιγηρία.

