Πτολεμαΐδα: Επίθεση με δρεπάνι σε συγγενή

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο δράστης αναζητείται από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας άντρας, ηλικίας 43-44 ετών, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με δρεπάνι ή ανάλογο αιχμηρό αντικείμενο από εξ αγχιστείας συγγενικό του πρόσωπο.

Το θύμα της επίθεσης έχει τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι, ενώ φέρει ελαφρύτερο τραύμα και στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται, ενώ ακόμη παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι της επίθεσης και το τι ακριβώς έχει συμβεί, με το πιθανότερο σενάριο να κάνει λόγο για οικογενειακές διαφορές.

Περισσότερα σε νεότερη ανάρτηση, με την υπόθεση να απασχολεί ήδη το Α.Τ. και την Ασφάλεια Πτολεμαϊδας, καθώς η Αστυνομία αναζητεί τον δράστη της επίθεσης.

