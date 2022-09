Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ποινή φυλάκισης για δύο αδέλφια που έκλεψαν κατσίκια από αγρόκτημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί στις 20 Αυγούστου 2016 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου. Τι ακριβώς συνέβη.

Ποινή φυλάκισης 4 ετών με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ, επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε δύο αδέλφια ηλικίας 40 και 44 ετών, για τις κατσίκες που αφαίρεσαν από αγρόκτημα στο χωριό Πλατάνια της Ρόδου.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούνταν και ένας 56χρονος. Σε αυτόν φέρονται τα δύο αδέλφια να πούλησαν κάποιες από τις κατσίκες που είχαν κλέψει, όμως το δικαστήριο κάνοντας δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του συνηγόρου υπεράσπισης κ. Σταύρου Σκάρου, έκρινε αθώο τον 56χρονο.

Αλλά και ο 40χρονος και ο 44χρονος, ουσιαστικά «έπεσαν στα μαλακά» καθώς και στο παρελθόν έχουν απασχολήσει και μάλιστα αρκετές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί στις 20 Αυγούστου 2016 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, και σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή ζώων από ζωοκλοπή και ζωοκλοπή από κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν ο 73χρονος ιδιοκτήτης του αγροκτήματος στα Πλατάνια κατήγγειλε στην αστυνομία ότι άγνωστοι δράστες τού είχαν αφαιρέσει επτά κατσίκες.

Από τις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν ένα ζώο στην κατοχή του 56χρονου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Ο 56χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς δήλωσε ότι την κατσίκα την είχε αγοράσει από τα δύο αδέλφια.

Η έρευνα των αστυνομικών επεκτάθηκε και στον 40χρονο και τον 44χρονο αδελφό του όπου βρέθηκαν και αυτοί να κατέχουν από μία κατσίκα!

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τένις - Laver Cup: Επιστρέφει ο Τσιτσιπάς

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός νεαρός οδηγός μηχανής

Amber Alert: Που βρέθηκε ο 8χρονος που είχε εξαφανιστεί (εικόνες)