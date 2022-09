Ηλεία

Αμαλιάδα: “Η ζωή του κρινόταν σε δευτερόλεπτα”, λέει ο γιατρός για το βρέφος που κατάπιε μπαλάκι (βίντεο)

Τι δήλωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο πατέρας του βρέφους που κατάπιε το μπαλάκι. Πώς κατάφεραν να το σώσουν οι γατροί. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.



Ένα μπαλάκι από παιχνίδι κόντεψε να στοιχίσει τη ζωή σε ένα αγοράκι μόλις 8 μηνών στην Αμαλιάδα, ωστόσο χάρη στην άμεση αντίδραση της μητέρας του και στη συνέχεια των γιατρών, το παιδί σώθηκε.

Ο πατέρας του βρέφους μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την περιπέτεια που βίωσαν.

«Πήρε αυτό το μικρό αντικείμενο, το βρήκε κάτω από το άλλο το παιδί, το έβαλε στο στόμα του και αστραπιαία…, δηλαδή έγινε σε δευτερόλεπτα αυτό, αυτό έγινε. Βρήκε ένα παιχνιδάκι, τα παιχνίδια του άλλου παιδιού, ένα μικρό μπαλάκι ήταν αυτό Εγώ δεν ήμουν σπίτι, η σύζυγός ήταν στο σπίτι και από το κάτω διαμέρισμα την πήγε αμέσως ένας κύριος στο νοσοκομείο, κατευθείαν δηλαδή. Αστραπιαία. Στην Αμαλιάδα τι να πω; Είναι ήρωες με Η κεφαλαίο. Ήρωες, ήρωες δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε χρόνος για Πύργο και Πάτρα ήταν δευτερόλεπτα» ανέφερε ο πατέρας του παιδιού.

Όπως είπε το παιδί είναι μια χαρά. Αυτή την στιγμή είναι στο νοσοκομείο στο Ρίο και θα το κρατήσουν για εξετάσεις.

Από την πλευρά του, ο γιατρός Βασίλειος Αντωνόπουλος, Επιμελητής Β Γενικής /Π.Ι Χάνι Πανόπουλου, περιέγραψε πώς κατάφεραν να σώσουν το παιδί.

Όπως είπε ο κίνδυνος ήταν άμεσος και η ζωή του παιδιού κρινόταν σε δευτερόλεπτα. «Ήταν σε κατάσταση η οποία δεν επιδεχόταν καμία καθυστέρηση», τόνισε ο κ. Αντωνόπουλος. Είπε ότι το μπαλάκι που είχε καταπιεί το μωρό ήταν σαν μπαλάκι του πινκ πονγκ, ενώ ανέφερε ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνει χειρισμός και να βγάλουν το μπαλάκι.

