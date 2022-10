Ηλεία

Ηλεία: Φωτιά κοντά σε σπίτια στο Καβούρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο "πόδι" Πυροσβεστική και κάτοικοι στο Καβούρι για το πύρινο μέτωπο που πλησιάζει προς τα σπίτια.

Συναγερμός ξέσπασε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδλώθηκε στο Καβούρι Ηλείας.

Η παρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα, καλαμιές και ξερά χόρτα και έχει λάβει διαστάσεις λόγω των ανέμων, με το μέτωπο να κινείται προς τα παραλιακά σπίτια.

Στην περιοχή επιχειρούν επιχειρούν για την κατάσβεση 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Καβούρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 7, 2022

Πηγή: Ilialive

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στην Λέσβο: Τουρκικά αλιευτικά συνόδευσαν την βάρκα με τους μετανάστες σε ελληνικά χωρικά ύδατα

Αγρίνιο: Μαθητές γρονθοκόπησαν καθηγητές (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Αιματηρά επεισόδια σε τσιγγάνικο γλέντι