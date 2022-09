Ηλεία

Δολοφονία στην Ηλεία: Το τελευταίο αντίο στον επιχειρηματία και το θρίλερ των ερευνών

«Θρίλερ» με το θάνατο του επιχειρηματία που βρέθηκε νεκρός από τον αδελφό του.

Στις 11:00 θα πουν το «τελευταίο αντίο» στον 68χρονο επιχειρηματία που βρέθηκε δολοφονημένος στο σπίτι του, στην Εφύρα Ηλείας, οι φίλοι και οι συγγενείς του.

Ο Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος βρέθηκε άγρια δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του, από τον αδελφό του, το βράδυ της Δευτέρας.

Όλα δείχνουν ότι η αστυνομία βρίσκεται μία «ανάσα» από τον δολοφόνο. Ένα έγκλημα πρωτοφανούς αγριότητας που φαίνεται πως έχει αρχίσει να ξεδιαλύνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο πρόσωπα που κατέθεσαν έπεσαν σε αντιφάσεις για τις συνθήκες θανάτου του 68χρονου, ενώ ο ένας εξ αυτών φαίνεται πως έχει κάνει ένα μοιραίο λάθος, καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης, στην προσπάθειά του να παραπλανήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με την εξέταση του ιατροδικαστή, ο 68χρονος δέχτηκε 40 χτυπήματα σε κεφάλι και αυχένα, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις πάλης, γεγονός που δείχνει ότι το θύμα αιφνιδιάστηκε, πιθανότατα γιατί γνώριζε τον δολοφόνο του και δεν περίμενε να του επιτεθεί με τέτοια αγριότητα.

Πάντως οι αστυνομικοί που ερεύνησαν και σήμερα το τόπο του εγκλήματος δεν βρήκαν ίχνη διάρρηξης στο σπίτι, γεγονός που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 68χρονος άνοιξε στον δολοφόνο γιατί τον ήξερε. Επιπλέον, το σενάριο της ληστείας έχει αποκλειστεί, μιας και δεν έχουν αφαιρεθεί πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα.

Σε σοκ συγγενείς και γείτονες

Αστυνομικοί επανέρχονται στον τόπο του εγκλήματος. Στο σπίτι στην Εφύρα της Ηλείας, που δολοφονήθηκε ο 68χρονος συνταξιούχος με 40 χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα.

Το οίκημα στο οποίο ζούσε ο άτυχος άνδρας, υπό τη φροντίδα του αδερφού του Άγγελου, μιας και τον τελευταίο καιρό, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας…

«Μαγείρευε, ο άλλος έκανε άλλες δουλειές. Ήταν ήσυχοι και οι δύο. Δεν τους είχα δει ποτέ να τσακώνονται», δήλωσε ο Χρήστος Ανδρεόπουλος, ξάδερφος του θύματος.

Ο Άγγελος ήταν εκείνος που φέρεται να βρήκε πρώτος νεκρό τον αδερφό του και μαζί με τον γιο του, ειδοποίησαν τις Αρχές. Λίγη ώρα μετά, ο Κώστας, ο τρίτος αδερφός, από τα συνολικά τέσσερα αδέρφια στην οικογένεια, αδυνατεί να αντιληφθεί αυτό που συνέβη.

Το ίδιο συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία, για την τραγική κατάληξη του 68χρονου.

