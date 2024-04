Φθιώτιδα

Τροχαίο με νταλίκα “έκλεισε” σήραγγα της Εθνικής Οδού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτροπή νταλίκας προκάλεσε το κλείσιμο τμήματος της Εθνικής και η κίνηση γίνεται από παρακαμπτήριο.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή νταλίκας στην έξοδο της 2ης σήραγγας της εθνικής οδού στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:30’ το βράδυ της Κυριακής (28/4).

Εξαιτίας του τροχαίου έχει κλείσει η εθνική οδός στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει τραυματισμός.

Οι οδηγοί που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό ημικόμβο Καμένων Βούρλων και μέσω της Περιφερειακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρλων και οδηγούνται έως τον Α/Κ Λογγού, από όπου και επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Μαθητής τραυματίστηκε σε κλειστό σχολείο (εικόνες)

Κρήτη: Δύο σεισμοί μέσα σε λίγα λεπτά

Κικίλιας για εξ'αμελείας εμπρησμό: Οι ποινές πλέον είναι πολύ σημαντικές