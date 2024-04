Ημαθία

Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Ημαθία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικυκλιστής έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στον δρόμο Αλεξάνδρειας - Γιαννιτσών.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, χθες στον δήμο Αλεξάνδρειας, όταν στον δρόμο Αλεξάνδρειας-Γιαννιτσών το δίκυκλο που οδηγούσε ένας 67χρονος βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 67χρονος άντρας έχασε τον έλεγχο της μηχανής στο ύψος του Σχοινιά.



Όπως αναφέρει το alexandreia-gidas.gr, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δεν αποκλείεται ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.



Αργότερα έγινε γνωστό ότι πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Νεροχωρίου, Σωτήρη Χατζόπουλο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: “Φρένο” στο TikTok από την Βουλή των Αντιπροσώπων

Γκύζη: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς