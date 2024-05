Κοινωνία

Λήμνος: “Εκρηκτική” Ανάσταση στο Ανδρώνι (βίντεο)

Οι κροτίδες, τα αυτοσχέδια εκρηκτικά και τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα

Θύμιζε πολεμικό τοπίο, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια η Ανάσταση στο Ανδρώνι της Λήμνου

Με τις κροτίδες, τα αυτοσχέδια εκρηκτικά και τα πυροτεχνήματα να κάνουν τη νύχτα μέρα…το «Χριστός Ανέστη» ακούγεται και δεκάδες εκρηκτικά εκτοξεύονται από νεαρούς έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Ανδρωνίου

Τα αυτοσχέδια βεγγαλικά έκαναν για μία ακόμα φορά τη νύχτα – μέρα, ενώ ο δρόμος έξω από την εκκλησία ήταν απροσπέλαστος

Φέτος ούτε η βροχή δεν τους σταμάτησε!





Εδώ και κάποια χρόνια ο τρόπος εορτασμού της Ανάστασης στη συγκεκριμένη ενορία έχει γίνει παράδοση και το έθιμο παρακολούθησε και φέτος πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο σημείο με τους περισσότερους να γνωρίζουν και να είναι έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθούσε…

πηγή: limnoslive.gr





