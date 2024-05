Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Ακρωτηριάστηκε ο 14χρονος που έσκασε στο χέρι του κροτίδα

Το παιδί παραμένει νοσηλευόμενο στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σε τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού υπέστη ακρωτηριασμό ο 14χρονος που έσκασε κροτίδα στο χέρι του, το βράδυ της Ανάστασης, στα Χανιά.

Το περιστατικό συνέβη στον αύλειο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, στον Γαλατά Χανίων, όταν έσκασε κροτίδα στο χέρι του. Το αγόρι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και υπέστη ακρωτηριασμό σε τρία δάχτυλα του δεξιού του χεριού.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

