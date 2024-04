Life

Eurovision: Η Μαρίνα Σάττι αναχώρησε για Σουηδία με την ελληνική αποστολή

Έφυγαν για τη Σουηδία η Μαρίνα Σάττι και η ελληνική αποστολή, λίγες μέρες πριν από την Eurovision.

«ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ!» έγραφαν και οι πίνακες ανακοινώσεων του αεροδρομίου κατά τη διάρκεια της αναχώρησης της ελληνικής αποστολής για τη Σουηδία.

Με τις θερμότερες ευχές αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής 28 Απριλίου 2024, η ελληνική αποστολή για το Μάλμε της Σουηδίας, προκειμένου να συμμετάσχει στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Μαρίνα Σάττι έφθασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, creative director της ελληνικής συμμετοχής στη σκηνή της Eurovision, τους χορευτές που την πλαισιώνουν, Huseyin Cetintas, Yasin Ametoglou, Βασίλη Καραγιάννη, Ειρήνη Δαμιανίδου, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας μίλησε στους δημοσιογράφους και στον κόσμο που βρισκόταν εκεί για να της ευχηθεί και εξέφρασε τον ενθουσιασμό της, λίγο πριν ανεβεί στη σκηνή του Malmo Arena.

Οι ρυθμοί θα είναι πυρετώδεις για την ελληνική αποστολή, καθώς την επόμενη ημέρα, Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου, έχει προγραμματιστεί η πρώτη τεχνική πρόβα. Τη Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πρόβα, ενώ την Πέμπτη 9 Μαΐου, η Μαρίνα Σάττι θα ερμηνεύσει το τραγούδι «ZARI», στον Β΄ Ημιτελικό, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Mεγάλο Τελικό, που διεξάγεται το Σάββατο 11 Μαΐου.

