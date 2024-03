Πολιτισμός

Eurovision - “Ζάρι”: Viral στο TikToK έγινε Βρετανός που προσπαθεί να τραγουδήσει στα ελληνικά (βίντεο)

Το μήνυμα του Βρετανού τραγουδιστή στην Μαρίνα Σάττι για την δυσκολία του να τραγουδήσει στα ελληνικά, που έχει “σπάσει τα κοντέρ” σε προβολές στο TikTok.

Ο Άαρον Σίμπλεϊ μετρούσε μερικές χιλιάδες προβολές στα TikTok βίντεο που αναρτούσε, όταν όμως αποφάσισε να τραγουδήσει το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι, ξέφυγε από τις 3.000 και 4.000 προβολές και έγινε viral, με την προσπάθειά του να έχει αποσπάσει σχεδόν 453.000 μέσα σε μόλις μία μέρα.

Ο τραγουδιστής, φόρεσε ένα μπλουζάκι με τη σημαία της Ελλάδας και ξεκίνησε να τραγουδάει το «Ζάρι» για να σημειώσει ρεκόρ στην πλατφόρμα.

Ο TikToker και τραγουδιστής, λέει το κομμάτι σε πιο χαμηλούς τόνους από την εκδοχή της Μαρίνας Σάττι.

Απευθυνόμενος στην τραγουδίστρια, της λέει «προσπάθησα» και στο κλιπ ακούγεται να επισημαίνει: «Το να μάθεις την ελληνική γλώσσα είναι δύσκολο. Το να τραγουδάς στα ελληνικά ακόμη δυσκολότερο».

Η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει με αυτό το κομμάτι την Ελλάδα στη Eurovision δημοσίευσε μέσα από το προφίλ της στο Instagram την προσπάθεια του Βρετανού, σχολιάζοντάς του «είναι τόσο όμορφο».

Η απήχηση του «Ζαριού» στα social media είναι μεγάλη, με Eurofans και μη- να αποθεώνουν το κομμάτι, το οποίο δίχασε στην αρχή το ελληνικό κοινό.

Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού μετράει ήδη 4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και περίπου αντίστοιχη επιτυχία έχει το «Ζάρι» και στη συνδρομητική πλατφόρμα Spotify.

