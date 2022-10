Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ασέλγεια σε 14χρονη: Συνελήφθη 42χρονος

Η 14χρονη αποκάλυψε στους γονείς της τι είχε συμβεί. Τι κατήγγειλε στην Αστυνομία.



Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία 14χρονης ότι την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία, όπου προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε όσα είχαν προηγηθεί στους γονείς της, οι οποίοι στη συνέχεια απευθύνθηκαν στην αστυνομία. Ακολούθησε η σύλληψη του 42χρονου με την αυτόφωρη διαδικασία και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης.

