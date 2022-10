Χαλκιδική

Τροχαίο: 18χρονος σκοτώθηκε όπως και ο αδελφός του πριν πέντε χρόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

18χρονος μοτοσικλετιστής το νέο θύμα της ασφάλτου. Πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 18χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 11, στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στα Περιβόλια.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν δύο μοτοσικλέτες, κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα ο 18χρονος να χάσει τη ζωή του, ενώ ο αναβάτης της άλλης μηχανής έχει υποστεί ορθοπεδικά τραύματα.

Να σημειωθεί ότι ο αδερφός του θύματος είχε χάσει επίσης τη ζωή του σε τροχαίο πριν από πέντε χρόνια. Τότε το δυστύχημα είχε σημειωθεί στον παράλληλο της Εθνικής στο ύψος του καταστήματος Μετρό, επίσης μετά από μετωπική δυο μηχανών.

Πρόκειται για το τρίτο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώνεται στους δρόμους της Κρήτης μέσα σε λίγες ώρες, μετά το θάνατο της 60χρονης Ρεθυμνιώτισσας σε δυστύχημα που έγινε στον ΒΟΑΚ, και του 36χρονου δικυκλιστή στα Σταυράκια Ηρακλείου, όταν η μηχανή που οδηγούσε "καρφώθηκε" σε δέντρο!

Πηγή: kriti360

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική καταιγίδα στις Φιλιππίνες (βίντεο)

Ευρυτανία: Νεκρός ο αγνοούμενος αστυνομικός

Ισημερινός: Ποτά μπόμπες σκότωσαν 12 ανθρώπους