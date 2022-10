Ρεθύμνου

Σητεία: ανήλικη μαθήτρια στο νοσοκομείο μετά από οξεία μέθη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς συνέβη με την ανήλικη μαθήτρια.

Σε κατάσταση οξείας μέθης εντοπίστηκε μία νεαρή μαθήτρια νωρίς τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Σητεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νεαρό κορίτσι μόλις 17 ετών βρέθηκε έξω από καφέ μπαρ στη Σητεία.

Άμεσα έφτασε στο σημείο πλήρωμα του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την νεαρή μαθήτρια και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Σητείας.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ερυθραία - Επίθεση με μαχαίρι: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο επιχειρηματίας

Φονική καταιγίδα στις Φιλιππίνες (βίντεο)

Ευρυτανία: Νεκρός ο αγνοούμενος αστυνομικός