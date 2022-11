Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “Έστησαν καρτέρι” και επιτέθηκαν σε πλαστικό χειρουργό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες για την επίθεση.

Θύμα βίαιου ξυλοδαρμού έπεσε πλαστικός χειρούργος, μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διατηρεί το ιατρείο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Δευτέρας.

Δύο άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους άρχισαν να τον χτυπούν, με κλωτσιές και μπουνιές.

«Τον έριξαν κάτω, του έσκισαν το δεξί φρύδι και μόλις είδαν ότι μαζεύεται κόσμος, εξαφανίστηκαν», λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ της Δευτέρας (31/10), δυο άνδρες με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν καρτέρι στον ηλικίας περίπου 50 χρόνων πλαστικό χειρούργο, στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου διατηρεί το ιατρείο του, επί της Λεωφόρου Νίκης.

Μόλις έκανε την εμφάνισή του από το εσωτερικό της πολυκατοικίας, του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ δεν δίστασαν να τον ρίξουν στο έδαφος για να τον γρονθοκοπήσουν, τραυματίζοντας τον σε όλο του το σώμα.

«Δύο άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα τον περίμεναν από κάτω, και μόλις κατέβηκε ξεκίνησαν να τον βαράνε. Τον έριξαν κάτω, και μόλις είδαν ότι μαζεύεται κόσμος εξαφανίστηκαν. Από ό,τι είδα, του άνοιξαν το δεξί του φρύδι» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διασώστες του οποίου παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες στον γιατρό και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.





πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός – Αϊτόρ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το χειρουργείο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Καιρός: Ομίχλες και ασθενείς βροχές την Τρίτη