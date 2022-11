Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα (εικόνες)

Η μπροστινή ρόδα του λεωφορείου φέρεται να πέρασε πάνω από το σώμα της γυναίκας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αστικό λεωφορείο παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα περίπου 35 ετών, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο σημείο όπου τα οχήματα κάνουν αναστροφή (γνωστό ως «πέταλο»).

Μάλιστα, η μπροστινή ρόδα του μεγάλου οχήματος φέρεται να πέρασε πάνω από το σώμα της γυναίκας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα άκρα.

Το τροχαίο συνέβη στις 3 το απόγευμα με την γυναίκα να μεταφέρεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνώνται.

