Εργατικό ατύχημα - Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε στο κενό

Από ψηλά έπεσε ένα άτομο, το οποίο εκτελούσε εργασίες. Οι πρώτες πληροφορίες.

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στην Κάτω Περαία.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και λίγο πριν τις 14:00, βρέθηκε στο κενό από τον 3ο όροφο διαμερίσματος της πολυκατοικίας ένας 45χρονος άνδρας ο οποίος εκτελούσε εργασίες ανακαίνισης στο διαμέρισμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

πηγή: thestival.gr

