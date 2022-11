Θεσσαλονίκη

Tροχαίο: Σκοτώθηκε 28χρονος οδηγός μηχανής

Η σύγκρουση με το Ι.Χ. απέβη μοιραία για τον νεαρό οδηγό μηχανής.

Ένας νεαρός άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, νωρίς σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Ο 28χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, λίγα λεπτά μετά τις 7 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, μετά από το Κέντρο Υγείας Θέρμης, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

Σε ανακοίνωση της, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αναφέρει:

«Πρωινές ώρες σήμερα (08-11-2022) στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων (ύψος Διεθνούς Πανεπιστημίου) δίκυκλη μοτοσικλέτα, που οδηγούσε 28χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 56χρονη ημεδαπή, ενώ στη συνέχεια ο οδηγός της μοτοσικλέτας εκτινάχθηκε από το όχημα του και προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του».

