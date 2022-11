Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 51χρονος που είχε εξαφανιστεί

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον 51χρονο αγνοούμενο στα Κερδύλια Όρη. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Νεκρός εντοπίστηκε ο 51 ετών άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από την περασμένη Τρίτη, όταν είχε πάει για εργασίες υλοτόμησης στα Κερδύλια Όρη, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Η σορός του εντοπίστηκε χθες από αστυνομικούς στο πλαίσιο αναζητήσεων, μετά και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Κατά πληροφορίες, βρέθηκε με τραύμα στον μηρό του, το οποίο πιθανολογείται ότι προκλήθηκε από αλυσοπρίονο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες θανάτου του. Ανάμεσα σε άλλα εξετάζεται η εκδοχή να υπέστη τραυματισμό και να αφέθηκε στο σημείο τραυματισμένος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τον 51χρονο συνόδευε ένας 59χρονος Έλληνας για λογαριασμό του οποίου πήγαν στο βουνό, ενώ οι εργασίες υλοτόμησης φαίνεται πως ήταν παράνομες. Καθώς εκτιμάται ότι ο 59χρονος είναι πρόσωπο «κλειδί» για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του αλλοδαπού ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν φυσίγγια και γι' αυτό συνελήφθη.

Συνελήφθη επίσης ο 28χρονος γιος του καθώς κατείχε παρανόμως μαχαίρι. Παραπέμφθηκαν και οι δύο να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία.

