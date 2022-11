Θεσσαλονίκη

Παιδική πορνογραφία - Θεσσαλονίκη: σύλληψη 35χρονου που παρίστανε τον αστυνομικό

Πλούσια και ύποπτη δράση σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας είχε αναπτύξει ο άνδρας. Εκκρεμούσαν 4 εντάλματα σε βάρος του. Τι βρέθηκε στο κινητό του και τι αναζητούν οι αστυνομικοί σε φακέλους από νοσοκομεία.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν έναν 35χρονο Γερμανό, έξω από το σπίτι όπου διέμενε, στις Συκέες.

Σε βάρος του 35χρονου εκκρεμούσαν τρία εντάλματα σύλληψης από τις γερμανικές Αρχές, καθώς και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης για απάτες και κυβερνοέγκλημα, δυνάμει του οποίου και συνελήφθη.

Ειδικότερα, ο 35χρονος τουλάχιστον από το 2019, βρισκόταν στην Ελλάδα και κινούμενος με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο έφερε γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας εκινείτο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Δράμας, της Καβάλας και των Σερρών, παριστάνοντας άλλες φορές τον Γερμανό αστυνομικό που υπηρετεί σε ειδικό κλιμάκιο στην Ελλάδα και είχε σαν αντικείμενο τον εντοπισμό παιδόφιλων και άλλες φορές παριστάνοντας τον Έλληνα αστυνομικό.

Όπως εξακριβώθηκε, ο 35χρονος δεν είχε καμιά σχέση με την Γερμανική Αστυνομία και τα έγγραφα τα οποία κατείχε, που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αποδείκνυαν την υποτιθέμενη ιδιότητα του, ήταν πλαστά.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο στον αποθηκευτικό χώρο του οποίου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αρχείων φωτογραφίας και βίντεο, που αφορούν υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι φέροντας στολή της Ελληνικής Αστυνομίας, μετέβη σε νοσοκομείο της πόλης, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων παριστάνοντας τον αστυνομικό.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο όχημα και στην οικία του εντοπίστηκαν δύο κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας γερμανικών Αρχών, εκ των οποίων τουλάχιστον η μία ήταν πλαστή, διάφορα παραπεμπτικά και ιατρικές εξετάσεις από νοσοκομείο, πλαστά σημειώματα αποδοχών των γερμανικών Αρχών, έγγραφα με στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου, καθώς και μια πλήρης στολή Έλληνα αστυνομικού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, πλαστογραφία πιστοποιητικών και αντιποίηση οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

