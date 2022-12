Αχαΐα

Πάτρα: άρπαξαν χρήματα για παιδιά με καρκίνο (εικόνες)

Διαρρήκτες, εισέβαλλαν σε γραφεία του Συλλόγου "Φλόγα" στην Πάτρα.

Θύμα διάρρηξης ήταν το γραφείο του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «η Φλόγα» στην οδό Φιλοποίμενος στην Πάτρα.

Σύμφωνα μ επληροφορίες, η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Εκπληκτη η πρόεδρος της «Φλόγας», κυρία Μαρίνα Ριζογιάννη άνοιξε το γραφείο το απόγευμα της Κυριακής και διαπίστωσε ότι αφενός μεν όλα ήταν άνω κάτω και αφετέρου η μπαλκονόπορτα ήταν παραβιασμένη. Οι διαρρήκτες κατάφεραν και μπήκαν στα γραφεία της «Φλόγας» από το διπλανό διαμέρισμα στο οποίο στεγάζεται ο Σύλλογος Κλειτορολευκασίων Πάτρας. Και αυτό γιατί η πόρτα της «Φλόγας» είναι ασφαλείας.

Οι δράστες φαίνεται ότι πήδηξαν από το μπαλκόνι, έσπασαν την μπαλκονόπορτα και εισέβαλλαν στον χώρο. Αφού άρπαξαν τα χρήματα και την τηλεόραση εξαφανίστηκαν. Η διάρρηξη, φαίνεται να μην έγινε τυχαία, καθώς, το πρωί του Σαββάτου, ο σύλλογος είχε πραγματοποιήσει το καθιερώμένπ bazaar, στο οποίο προσήλθε πλήθος κόσμου.

Οι διαρρήκτες υπολόγιζαν ότι τα χρήματα από το παζάρι θα ήταν μέσα στα γραφεία αλλά η πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την καταμέτρηση τα μετέφεραν σε άλλο σημείο. Στο γραφείο όμως υπήρχαν 600 ευρώ για κάποιες πληρωμές, τα οποία βρήκαν οι δράστες.

«Και μόνο που θα έπαιρναν τα χρήματα παιδιών που αγωνίζονται για την ασθένειά τους είναι ιεροσυλία» δηλώνει η Μαρίνα Ριζογιάννη. Ευτυχώς όμως τα μέλη του Δ.Σ. είχαν προνοήσει κι έτσι τα χρήματα του παζαριού είναι ασφαλή και θα δοθούν για τους σκοπούς του Συλλόγου που εδώ δεκαετίες στέκεται αρωγός στους γονείς παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Πηγή: flamis.gr

